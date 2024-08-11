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        Gümüşhane Valisi Tanrısever, dağ yamaçlarındaki yaban keçilerini görüntüledi

        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:26
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        Gümüşhane Valisi Tanrısever, dağ yamaçlarındaki yaban keçilerini görüntüledi
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        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Tanrısever, köy yollarında inceleme yapmak üzere gittiği arazide Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleriyle karşılaştı.

        Ekiplerle gözlem yapan Tanrısever, yavrularıyla yollarına çıkan yaban keçilerini fotoğrafladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrısever, ekiplerle gezerken yavrularıyla dağ yamaçlarında gezen yaban keçilerini, dürbün ve teleskoplarla gözlemlediklerini belirtti.

        Tanrısever, yaban keçilerinin, "Gümüşhane dağlarının süsü" olarak kabul edildiğini aktararak, kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçilerinin bu yıl çoğunlukla ikiz doğurduğunun belirlendiğini kaydetti.

        - "Gümüşhane'miz yaban hayatıyla da gözümüze çarpıyor"

        Yaban keçileri hakkında da bilgi veren Tanrısever, yavrularıyla sevimli ve ürkek halde kayaların üzerinde rahatlıkla dolaşan yaban keçilerinin, sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren, zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen hayvanlar olduğunu vurguladı.

        Tanrısever, Gümüşhane'nin sadece doğal güzellikleriyle değil yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken bir il olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Gümüşhane'miz sadece doğal güzellikleri ve coğrafyasıyla değil yaban hayatıyla da gözümüze çarpıyor. Bugün DKMP Şube Müdürlüğündeki arkadaşlarla ilimizde sayıları 3 bine yaklaşan yaban keçilerini gözlemleme şansını bulduk. Burada vatandaşlarımızın keçileri koruduğunu ve kaçak avcılığın en büyük koruyucuları olduğunu gördük. İnsanlarımıza, yolda giderken sadece güzel coğrafyasına değil yaban hayatına da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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