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        Gümüşhane'de dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 40 metrelik dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:27 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:27
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        Gümüşhane'de dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 40 metrelik dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Cebeli köyü mevkisinde Sibel M. (35) yönetimindeki 61 AF 087 plakalı otomobil 40 metrelik dere yatağına yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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