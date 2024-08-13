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        Gümüşhane'de üretilen keklikler Türkiye'nin dört bir yanında doğaya salınıyor

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki istasyonda üretilen keklikler yurdun farklı noktalarında doğaya salınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:58
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        Gümüşhane'de üretilen keklikler Türkiye'nin dört bir yanında doğaya salınıyor
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki istasyonda üretilen keklikler yurdun farklı noktalarında doğaya salınıyor.

        Karşıyaka köyünde 2018'de faaliyete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu'nda, yıllık 10 bin keklik üretiliyor.

        İstasyonda kuluçkadan çıkan keklikler, gelişim sürecini tamamladıktan sonra DKMP Genel Müdürlüğünce belirlenen kentlere gönderilerek doğaya salınıyor.

        DKMP İl Müdürlüğünde görevli yaban hayatı teknikeri Yusuf Özkan, AA muhabirine, istasyonda üretilen kekliklerin yurdu farklı noktalarına nakledildiğini söyledi.

        Nakil yapılacak kentlerin Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlendiğini ifade eden Özkan, gönderimi yapılacak keklik sayısının müdürlükçe belirlenerek belirli plana göre çalışma yürütüldüğünü anlattı.

        Özkan, "Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Giresun, Erzurum, Erzincan, Tokat, Amasya ve Çorum başta olmak üzere yurdun farklı noktalarına nakiller yapılmıştır. Her sene Bakanlığımızın yaptığı program çerçevesinde dağıtımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

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