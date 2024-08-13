Gümüşhane'de üretilen keklikler Türkiye'nin dört bir yanında doğaya salınıyor

Özkan, "Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Giresun, Erzurum, Erzincan, Tokat, Amasya ve Çorum başta olmak üzere yurdun farklı noktalarına nakiller yapılmıştır. Her sene Bakanlığımızın yaptığı program çerçevesinde dağıtımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Nakil yapılacak kentlerin Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlendiğini ifade eden Özkan, gönderimi yapılacak keklik sayısının müdürlükçe belirlenerek belirli plana göre çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Karşıyaka köyünde 2018'de faaliyete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu'nda, yıllık 10 bin keklik üretiliyor.

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