Gümüşhane'de çıkan yangında 10 ev ve ahır hasar gördü
Gümüşhane'nin Köse ilçesinde çıkan yangında, kullanılmayan 10 ev, ahır ve samanlık zarar gördü.
Gümüşhane'nin Köse ilçesinde çıkan yangında, kullanılmayan 10 ev, ahır ve samanlık zarar gördü.
İlçeye bağlı Yaylım köyünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Gümüşhane, Kelkit ve Köse belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, kullanılmayan 10 ev, ahır ve samanlık zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.