Gümüşhane'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Söğüteli köyü Kazıkbeli Yaylası'nda dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
M.İ, İ.E. ve K.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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