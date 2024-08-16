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        Gümüşhane'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:33
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        Gümüşhane'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Söğüteli köyü Kazıkbeli Yaylası'nda dedektör köpekle gerçekleştirilen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.

        M.İ, İ.E. ve K.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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