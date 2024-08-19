Gümüşhane'de uçuruma devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

Kazada ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan araç sürücüsü ile Ebrar Ü. (21), Reyhan İ. (35), Ömer İ. (15), Hasan İ. (13) ve Lerzan İ. (53), ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi.

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