Gümüşhane'de hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü

Ağır yaralı Güngör G, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Güngör G. (58) ile Ömer A. (7), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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