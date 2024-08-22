Gümüşhane'de hakkında yakalama kararı olan zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı olan İ.P'yi Güzeloluk köyündeki evinin çatı katında yakaladı.

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