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        Gümüşhane'de hakkında yakalama kararı olan zanlı yakalandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:18
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        Gümüşhane'de hakkında yakalama kararı olan zanlı yakalandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı olan İ.P'yi Güzeloluk köyündeki evinin çatı katında yakaladı.

        Evde yapılan aramada, 5 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, bong, 1 paket sarma kağıdı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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