Gümüşhane'de hakkında yakalama kararı olan zanlı yakalandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı olan İ.P'yi Güzeloluk köyündeki evinin çatı katında yakaladı.
Evde yapılan aramada, 5 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, bong, 1 paket sarma kağıdı ele geçirildi.
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