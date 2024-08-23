Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarma ekiplerince, ilçeye bağlı Özen köyünde S.Y'nin ev ve bahçesinde arama yapıldı. "Delil" ve "Maske" adlı dedektör köpeklerin de eşlik ettiği aramalarda 14 kök kenevir ile 220,81 gram kubar esrar ele geçirildi.

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