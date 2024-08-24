Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ertuğrul O. (33) idaresindeki 34 AG 6073 plakalı otomobil, merkeze bağlı Dibekli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı.
Cenaze, işlemlerin ardından morga gönderildi.
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