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        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:31 Güncelleme: 24.08.2024 - 17:39
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        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ertuğrul O. (33) idaresindeki 34 AG 6073 plakalı otomobil, merkeze bağlı Dibekli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı.

        Cenaze, işlemlerin ardından morga gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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