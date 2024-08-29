Gümüşhane'de 4. kattaki pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Eymen Asaf T. Atatürk Mahallesi Kehribar Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

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