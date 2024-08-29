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        Gümüşhane'de 4. kattaki pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dördüncü kattaki pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:24
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        Gümüşhane'de 4. kattaki pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dördüncü kattaki pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Eymen Asaf T. Atatürk Mahallesi Kehribar Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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