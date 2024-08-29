Gümüşhane'de 4. kattaki pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dördüncü kattaki pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dördüncü kattaki pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eymen Asaf T. Atatürk Mahallesi Kehribar Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
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