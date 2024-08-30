Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı uçurtma şenliğiyle kutlandı

Gümüşhane'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı koordinasyonunda yapılan şenlik, Zigana Dağı eteklerindeki Limni Gölü mevkisinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Türk bayraklı yüzlerce uçurtmayı gökyüzüyle buluşturdu.

Vali Alper Tanrısever, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde yapılan törenlerin ardından çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenlendiğini söyledi.

Şenliğe katılan çocukların mutluluğuna şahit olduklarını belirten Tanrısever, ailelerin de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiğini anlattı.

Tanrısever, gelecek yıllarda şenliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Lise öğrencisi Abdurrahman Efe Genç, şenliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaan Okumuş ise güzel bir ortamda eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek şenliği düzenleyenlere teşekkür etti.