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        Limni Gölü Tabiat Parkı'nı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:06
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        Limni Gölü Tabiat Parkı'nı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

        Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

        Doğa tutkunlarının hoşça vakit geçirebildiği Limni Gölü, nisandan beri yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesisin işletmecisi Mustafa Eroğlu, AA muhabirine, tesisin kış mevsimine kadar açık olacağını belirterek, bu sezon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

        Eroğlu, Limni Gölü'nün, Zigana Dağı eteklerindeki doğal bir tabiat gölü olduğunu belirterek, "Gölün etrafı sarıçam ağaçlarıyla kaplı. Piknik alanları bulunan, kameriyeleri, restoran ve konaklamak için bungalov evleri olan bir tesisimiz mevcut." dedi.

        Ziyaretçilerden Ünal Midi ise Limni Gölü'ne daha önce de geldiğini anlatarak, tabiat parkının birçok kez görülmeye değer bir yer olduğunu ifade etti.

        Limni Gölü'nün doğa ile iç içe olduğunu dile getiren Midi, "Yabancı turistlerin de dikkatini çeken bir bölge. Temizliği, tabiatı, doğası ve tesis çalışanlarının ilgisi çok iyi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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