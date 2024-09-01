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        Gümüşhane'nin 3 bin 82 rakımlı Deveboynu Yaylası'nda şehitler anısına yürüyüş düzenlendi

        Konya'da 7 Nisan 2021'de eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep ve diğer şehitler anısına Gümüşhane'de yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:54
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        Gümüşhane'nin 3 bin 82 rakımlı Deveboynu Yaylası'nda şehitler anısına yürüyüş düzenlendi
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        Konya'da 7 Nisan 2021'de eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep ve diğer şehitler anısına Gümüşhane'de yürüyüş düzenlendi.

        Merkeze bağlı 3 bin 82 rakımlı Deveboynu Yaylası'nda bir araya gelen Gençcelep'in yakınları ve vatandaşlar, Türk bayrağıyla yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Yurt önü mevkisine geldi.

        Burada düzenlenen programda tüm şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği program, katılımcılara verilen ikramla sona erdi.

        Şehit Yüzbaşı Gençcelep'in babası Mehmet Gençcelep, AA muhabirine, bütün şehitler için bir araya geldiklerini söyledi.

        Programın dördüncüsünü yaptıklarını belirten Gençcelep, yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Gençcelep, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yürüyüşe katılan Enver Kaplan ise şehitler için bayrakla yürüyüş yaptıklarını kaydederek, "İlk defa bu programa katıldım. Katılım çok yoğundu. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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