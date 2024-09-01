Gümüşhane'nin 3 bin 82 rakımlı Deveboynu Yaylası'nda şehitler anısına yürüyüş düzenlendi

Konya'da 7 Nisan 2021'de eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep ve diğer şehitler anısına Gümüşhane'de yürüyüş düzenlendi.

Merkeze bağlı 3 bin 82 rakımlı Deveboynu Yaylası'nda bir araya gelen Gençcelep'in yakınları ve vatandaşlar, Türk bayrağıyla yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Yurt önü mevkisine geldi.

Burada düzenlenen programda tüm şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği program, katılımcılara verilen ikramla sona erdi.