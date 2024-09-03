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        Gümüşhane'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dün kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:05
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        Gümüşhane'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dün kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu.

        İlçeye bağlı Yedibölük köyün Bezirhançukuru Yaylası'nda çobanlık yapan Çelen ailesinin 14 yaşındaki çocuğu Güllü Çelen dün öğle saatlerinde kayboldu.

        Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu Jandarma ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu.

        Bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri iz takip köpeği ile çocuğu arama çalışması başlattı.

        Ekiplerce yaklaşık 12 saat süren arama çalışmaları sonucunda kaybolan çocuk kaybolduğu alandan 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu.

        Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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