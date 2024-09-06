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        Karaca Mağarası 5 ayda 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:54
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        Karaca Mağarası 5 ayda 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi.

        Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

        Mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

        Mağaranın içerisindeki 12 ile 17 derece arasındaki sıcaklık ise ziyaretçilerine serinletici bir hava sağlıyor.

        Bakım çalışmaları için her yıl kasımda kapatılan ve nisanda yeniden açılan Karaca Mağarası, bu yıl 5 aylık sürede 21 bin 351'i yabancı olmak üzere 100 bin 250 turisti ağırladı.

        Bayburt'tan gelen Beyzanur Sena Ayaydın, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nı internette gördüğünü ve çok merak ettiğini söyledi.

        Mağarayı ilk defa ziyaret ettiğini, gördüklerinden çok etkilendiğini dile getiren Ayaydın, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Karadeniz'de ilk defa böyle büyük ve görkemli mağara gördüm. Mağaranın geçmişi beni çok etkiledi." dedi.

        Ayaydın, Karaca Mağarası'nın beklentisinin çok üzerinde olduğunu vurgulayarak, herkese ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Köksal Ayaydın da mağaranın kendisinde güzel bir izlenim bıraktığını ifade ederek, "Çok beğendim. Dışarıya göre içerisi gayet serin. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

        Ankara'dan gelen Hatice Ebrar Güneş, Karaca Mağarası'nın içerisinin serin olduğunu kaydederek, "Trabzon gezimizde çok fazla nem vardı. Şu an burada üşüyorum. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Eşi Ahmet Yusuf Güneş, geziye Van'dan başladıklarını, Trabzon ziyaretinin ardından Gümüşhane'ye geldiklerini anlatarak, "Karaca Mağarası'nı ziyaret etmek istedik. Mağaranın içerisindeki oluşumlar beklentilerimizin çok üzerinde. Yeni oluşumların olması beni çok etkiledi." dedi.

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