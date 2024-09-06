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        Gümüşhane'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:26
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        Gümüşhane'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Söğüteli köyü Kazıkbeli Yaylası mevkiinde yapılan yol kontrolünde Ş.D, A.Ç, İ.D. ile S.K'den şüphelendi.

        Ekiplerce bomba arama köpeği "Maske" ile yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 73 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheliler Torul nöbetçi cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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