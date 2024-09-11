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        17 yıldır eşiyle pazar tezgahı açarak aile ekonomisine katkı sağlıyor

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Songül Demirci, aile ekonomisine destek olabilmek için 17 yıldır eşiyle pazar tezgahı açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:13
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        17 yıldır eşiyle pazar tezgahı açarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Songül Demirci, aile ekonomisine destek olabilmek için 17 yıldır eşiyle pazar tezgahı açıyor.

        5 çocuk annesi Demirci, eşi Durmuş Demirci ile pazarcılık yaparak hem ev ekonomisine hem de çocuklarının eğitimine katkıda bulunuyor.

        Demirci, haftanın 4 günü Gümüşhane merkez ve ilçelerinde kurulan pazar tezgahlarında sebze ve meyve satıyor.

        Songül Demirci, AA muhabirine, hayat mücadelesi içerisinde ekmeklerini kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

        Sabah erken saatlerde uyandığını belirten Demirci, "Ev hanımıyım, eşime 17 yıldır yardım ediyorum. Pazarcılık yapıyoruz. Müşterilerimle ve işimle günüm güzel geçer." dedi.

        Kent merkezinin yanı sıra Torul, Kürtün ve Şiran ilçelerinde pazar tezgahları kurduklarını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

        "Beş çocuğum var. Çocuklarımda evli, memur, öğrenci ve atama bekleyen var. Çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Anne ve babanın görevi yavrularıdır. Ben de eşime yardım ederek destek olmaya çalışıyorum."

        Demirci, çalışmanın güzel ve zor yanları olduğunu dile getirerek, "Ekmeğimizi kazanmak için çalışıyoruz. Çalışmak sünnettir." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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