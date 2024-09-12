Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiyeci ödüllendirildi

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve altınla ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiyeci ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve altınla ödüllendirildi.

        Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye İtfaiye Müdürlüğünde görevli Özyurt, Harşit Çayı üzerindeki köprünün ayağında, su içerisindeki Türk bayrağını fark etti.

        Çaydaki taşlar üzerinde ilerleyerek bayrağı sudan çıkaran Özyurt'u, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer makamında ağırladı.

        Başer, örnek davranışından dolayı kutladığı itfaiye erine plaket ve çeyrek altın verdi.

        Bayrağa hassasiyeti ortaya koyan itfaiye personeline teşekkür eden Başer, "Bu hassasiyetimizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya gösterdiğiniz için minnettarız. İyi ki Gümüşhaneliyim, iyi ki Türk'üm ve iyi ki sizlerle mesai arkadaşıyım. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta bayrağımız göklerden inmeyecek, her zaman her daim nazlı nazlı Türk yurtlarında dalgalanacaktır." ifadelerini kullandı.

        Engin Özyurt ise dereye düşmüş Türk bayrağını fark ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Bayrağın düştüğü bölgede inecek bir yerimiz yoktu, duvarlar yüksek olduğu için başka bir yerden indik. Dere kenarından, duvardan gide gide aldık bayrağımızı. Kirlenmişti, çamur olmuştu. Çıkardık, aldık getirdik ve arkadaşlarımızla güzelce yıkadık, şu anda burada muhafaza ediyoruz. Başkanımız Vedat Soner Başer'e de bize vermiş olduğu hediyelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Talimatları doğrultusunda bu bayrağımızı da itfaiyemizin en güzel köşesine asacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!

        Benzer Haberler

        DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 14
        DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 14
        17 yıldır eşiyle pazar tezgahı açarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
        17 yıldır eşiyle pazar tezgahı açarak aile ekonomisine katkı sağlıyor
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Gümüşhane'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Karaca Mağarası 5 ayda 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
        Karaca Mağarası 5 ayda 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
        Dünya şampiyonu bilek güreşçisi Rabia Kayahan, Gümüşhane'de coşkuyla karşıl...
        Dünya şampiyonu bilek güreşçisi Rabia Kayahan, Gümüşhane'de coşkuyla karşıl...