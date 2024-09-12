Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiyeci ödüllendirildi

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen Türk bayrağını çıkaran itfaiye eri Engin Özyurt, plaket ve altınla ödüllendirildi.

Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye İtfaiye Müdürlüğünde görevli Özyurt, Harşit Çayı üzerindeki köprünün ayağında, su içerisindeki Türk bayrağını fark etti.

Çaydaki taşlar üzerinde ilerleyerek bayrağı sudan çıkaran Özyurt'u, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer makamında ağırladı.

Başer, örnek davranışından dolayı kutladığı itfaiye erine plaket ve çeyrek altın verdi.

Bayrağa hassasiyeti ortaya koyan itfaiye personeline teşekkür eden Başer, "Bu hassasiyetimizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya gösterdiğiniz için minnettarız. İyi ki Gümüşhaneliyim, iyi ki Türk'üm ve iyi ki sizlerle mesai arkadaşıyım. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta bayrağımız göklerden inmeyecek, her zaman her daim nazlı nazlı Türk yurtlarında dalgalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Engin Özyurt ise dereye düşmüş Türk bayrağını fark ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bayrağın düştüğü bölgede inecek bir yerimiz yoktu, duvarlar yüksek olduğu için başka bir yerden indik. Dere kenarından, duvardan gide gide aldık bayrağımızı. Kirlenmişti, çamur olmuştu. Çıkardık, aldık getirdik ve arkadaşlarımızla güzelce yıkadık, şu anda burada muhafaza ediyoruz. Başkanımız Vedat Soner Başer'e de bize vermiş olduğu hediyelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Talimatları doğrultusunda bu bayrağımızı da itfaiyemizin en güzel köşesine asacağız."