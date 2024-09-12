Gümüşhane'de istinat duvarından düşen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kale Arkı Caddesi'nde, B.U. (29) idaresindeki 05 KB 904 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metrelik istinat duvarının üzerinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan anne B.U. ile çocukları M.T.U. (5) ve M.U.U. (3) Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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