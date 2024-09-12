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        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:39
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        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Y.E.U'nun üzerinde

        3,12 gram sentetik uyuşturucu ile 20,30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Y.E.U. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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