Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Y.E.U'nun üzerinde
3,12 gram sentetik uyuşturucu ile 20,30 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Y.E.U. gözaltına alındı.
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