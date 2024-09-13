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        Gümüşhane'de üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı

        Gümüşhane'de otobüs terminalinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:39
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        Gümüşhane'de üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Gümüşhane'de otobüs terminalinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada, otobüs terminalinde O.A. ve D.D'.den şüphelendi.

        Ekiplerce yapılan arama çalışmasında şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde 8 blister tablet halinde toplam 111 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Şüpheliler O.A ve D.D gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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