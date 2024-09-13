Gümüşhane'de üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce yapılan arama çalışmasında şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde 8 blister tablet halinde toplam 111 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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