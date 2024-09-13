Gümüşhane'de üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı
Gümüşhane'de otobüs terminalinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de otobüs terminalinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada, otobüs terminalinde O.A. ve D.D'.den şüphelendi.
Ekiplerce yapılan arama çalışmasında şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde 8 blister tablet halinde toplam 111 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler O.A ve D.D gözaltına alındı.
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