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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:45
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilçeye bağlı Özen köyünde S.K'nin kenevir bitkisini hasat ettiği tespit edildi.

        Ekiplerce, uyuşturucu arama köpeği "Delil" ile S.K'nin evinde yapılan aramada, 4 kök kenevir bitkisi, 1063 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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