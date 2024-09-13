Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Ekiplerce, uyuşturucu arama köpeği "Delil" ile S.K'nin evinde yapılan aramada, 4 kök kenevir bitkisi, 1063 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilçeye bağlı Özen köyünde S.K'nin kenevir bitkisini hasat ettiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.