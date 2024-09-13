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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gümüşhane'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerindeki ortaya çıkmış olan sonuçla hiç yetinmiyoruz. Bunu telafi etmek üzere, geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin yine partimizin yeni siyasi mücadelesini, önümüzdeki sürecin mücadelesini vermek üzere gayret içindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:53
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Gümüşhane'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerindeki ortaya çıkmış olan sonuçla hiç yetinmiyoruz. Bunu telafi etmek üzere, geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin yine partimizin yeni siyasi mücadelesini, önümüzdeki sürecin mücadelesini vermek üzere gayret içindeyiz." dedi.

        Yılmaz, partisinin Gümüşhane il teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra il ziyaretleri gerçekleştirerek belediye başkanları, ilçe başkanları, il başkanları, ana kademenin unsurları ve meclis üyeleriyle seçimlerin sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

        Yılmaz, "31 Mart seçimleri geride kaldı. Bizim önümüzde bir sürü süreç var. Biz bu sürecin yapılması gerekenlerini yapalım. Oradan da ders alalım. Onu da yokmuş gibi düşünmeyelim. Oradan çıkan gerçekleri de masaya yatıralım. Onu da cebimize koyalım. Benim sizden bir ricam var. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olay benim partimin üst kurulları tarafından enine boyuna nerede eksiklik yaptık zaten konuşuluyor ama burada kadirşinas, çilekeş insanlara kendimi de bunun içine koyarak söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar, bu 31 Mart seçimlerindeki beklediğimiz sonucu alamayışımızda acaba benim de eksiğim var mı? Birinci soruyu kendimizi sormamız lazım." diye konuştu.

        - "Geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin koşuyoruz"

        Gümüşhane'de bir mesaj vermek istediğini belirten Yılmaz, "Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerindeki ortaya çıkmış olan sonuçla hiç yetinmiyoruz. Bunu telafi etmek üzere, geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin yine partimizin yeni siyasi mücadelesini, önümüzdeki sürecin mücadelesini vermek üzere gayret içindeyiz. Yaklaşan kongremize hazırlıkların içindeyiz. Ondan sonra da 2028 süreci başlıyor. Onu takip eden süreçte 2029 başlıyor. Böylesine hızlı akan zamanın türbülansı içinde geleceği inşa etmek üzere dolu dizgin koşuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlar incinmişlikleri bir kenara bırakalım. Bu incinmişlik meselesi, incitmişlik meselesi bizim içimizdeki insanlığın, nefis taşıyan her insanın, siyasi hadiseler değil bunun dışındaki sosyal hayatta da akrabalık ilişkilerinde de komşuluk ilişkilerinde de normal hayat içinde de insan münasebetlerinde de merkezine kendimizi koyduğumuz, karşımızdaki insanların hatasının çetelesini tuttuğumuz, kendi hatalarımızı hiç yokmuş gibi kabul ettiğimiz bir hayat yaşıyoruz. Bugün incinmişlikleri, kırılmışlıkları bir kenara bırakılması... 31 Mart seçimlerinde aldığımız sonuç yetersiz ama onu telafi etmek de önümüzdeki günlerde mümkün. Bunun için el ele tutuşacağız. Biraz daha fazla koşacağız. Önce eksikliği kendimizde arayacağız. Önce kendi kendimize eksikliklerin telafisiyle ilgili bir süreç başlatacağız ve geleceğe dolu dizgin koşacağız diyen bir duruşla bugünden geçi yok yarın sabah bismillah deyip güne böyle başlamanızı istiyorum."

        Siyasette susmayı bilmenin söylenmesi gerekenden daha önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Aklınıza iyi gelenin söylendiği bir kulvar, bir süreç değildir siyaset. Siyasette nerede durduğunuz önemli değil hangi yolda koştuğunuz önemlidir. Bir yerde duruyorsanız, ben orada durduğum için partime en büyük kazanımı orada elde ediyorum, orada kazandırıyorum demeyin. Durduğunuz yerden sonra geleceğe doğru, Cumhurbaşkanı'mız 'yola devam' diyor ya o yola devam ederken, o yolda koşarken hangi yolda koştuğunuz, hangi oranda siyasetimize katkı verdiğinizin önemli olduğu bir yurt hizmetidir. Bir insanlık hizmetidir." dedi.

        Programa, AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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