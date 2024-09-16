Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince G.T, Y.Ş. ve B.D'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.Ş. ve B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.T. ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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