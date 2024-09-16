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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:45
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince G.T, Y.Ş. ve B.D'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Y.Ş. ve B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.T. ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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