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        Gümüşhane'de uçuruma devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, uçuruma devrilen pikabın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:36
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        Gümüşhane'de uçuruma devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, uçuruma devrilen pikabın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Osman Kaptanoğlu (84) yönetimindeki 28 RA 888 plakalı pikap, ilçeye bağlı Topucak Yaylası'nda yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada, yaralanan pikaptaki Kadun Kaptanoğlu (84) ise Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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