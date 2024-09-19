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        Gümüşhane'de Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Şenliği 4-6 Ekim'de yapılacak

        Gümüşhane'de Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Şenliği'nin 27'incisi 4-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:07
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        Gümüşhane'de Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Şenliği 4-6 Ekim'de yapılacak
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        Gümüşhane'de Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Şenliği'nin 27'incisi 4-6 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Serhat Doğan başkanlığında Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Şenliğinin hazırlık toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Sivil toplum kuruluşlarının da etkin yer alacağı şenlik için Gümüşhane Belediyesi ve İl Özel İdaresi kaynaklarından herhangi bir harcama yapılmayacağını ifade edilen açıklamada, şenliğin 4-6 Ekim'de gerçekleştirileceği aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

        Başer, şunları kaydetti:

        "Bu yıl 27'incisi düzenleyeceğimiz kadim festivalimizin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamak adına tasarruf tedbirlerini göz önünde bulundurarak, belediye bütçemizden hiçbir kaynak harcamadan, yöresel dinamiklerimizi ve STK'lerimizin katılımını sağlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sunmuş olduğumuz projeler ile gerçekleştiriyoruz."

        Şenliklerin toplum kimliğinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirten Başer, şu ifadeleri kullandı.

        "Düzenleyeceğimiz bu etkinlik, şehrimizin eşsiz güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını tanıtmak için büyük fırsat sunmaktadır. Şenlikler, yerel halkımızın aidiyet duygusunu pekiştirirken toplumun farklı kesimlerinin bir arada daha uyumlu yaşamasını sağlar. Aynı zamanda geleneklerimize olan bağlılığımızı güçlendirir."

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