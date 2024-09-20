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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:57
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Y.E.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

        Bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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