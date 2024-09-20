Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminalinde Y.E.Ç'nin üzerinde arama yaptı.
Bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
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