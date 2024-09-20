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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:31
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.D'nin Hasanbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Ekipler, 7 kök Hint keneviri ve kurutulmuş 34,54 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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