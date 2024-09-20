Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.D'nin Hasanbey Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Ekipler, 7 kök Hint keneviri ve kurutulmuş 34,54 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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