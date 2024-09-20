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        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:39
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        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Tekke beldesi mevkisinde Mahmut Ergören (50) idaresindeki 31 U 0645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki Melisa (21) ile Mehmet Dönekli (53), Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Mehmet Dönekli'nin, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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