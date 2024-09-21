Gümüşhane'de ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
Gümüşhane'de ağaçtan düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gümüşhane'de ağaçtan düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Refik Saraçoğlu (53), bahçesindeki ceviz ağacından düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Saraçoğlu'nun kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.
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