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        Gümüşhane'de takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:44
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        Gümüşhane'de takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Balkaya köyü mevkisinde, Kamuran Tuna'nın (58) kullandığı 61 AD 077 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile Zehra (48) ve Merve Tuna (19), Melek Kalaycı ( 47), Canan (42) ve Ceren Su Çırak (7) yaralandı.

        Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ceren Su Çırak, ilk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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