Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi'nde "Avrupa Spor Haftası" etkinliği yapıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak "Herkes için spor ve sağlık günleri" temasıyla başlayan etkinlik 23-30 Eylül arasında "Aktif ol" sloganıyla Avrupa çapında kutlanıyor.

Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, Tomara Şelalesi'nde fitness kurslarına katılan 10 kadın ve antrenörler cam seyir terası üzerinde spor etkinliği gerçekleştirdi.