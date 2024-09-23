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        Tomara Şelalesi'nde "Avrupa Spor Haftası" etkinliği yapıldı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi'nde "Avrupa Spor Haftası" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:11
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        Tomara Şelalesi'nde "Avrupa Spor Haftası" etkinliği yapıldı
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi'nde "Avrupa Spor Haftası" etkinliği yapıldı.

        Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak "Herkes için spor ve sağlık günleri" temasıyla başlayan etkinlik 23-30 Eylül arasında "Aktif ol" sloganıyla Avrupa çapında kutlanıyor.

        Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, Tomara Şelalesi'nde fitness kurslarına katılan 10 kadın ve antrenörler cam seyir terası üzerinde spor etkinliği gerçekleştirdi.

        Gümüşhane Üniversitesi BESYO antrenörlük son sınıf öğrencisi ve milli güreşçi Irmak Tutku Şahin, yaptığı açıklamada, Tomara Şelalesi'nde spor etkinliğinin huzur verici olduğunu ifade ederek, "Avrupa Spor Haftası kutlamaları kapsamında Tomara Şelalesi'ne spor etkinliği yapmaya geldik. Huzur verici bir hava var. Sesi huzur veren bir ortam. Buradan herkesi spora davet ediyorum." dedi.

        Fitness antrenörü Burcu Turhan ise "Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Tomara Şelalesi'nde sporcularıyla güzel havanın tadını çıkardıklarını kaydetti.

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