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        Gümüşhane'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:23
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        Gümüşhane'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilçeye bağlı Susuz köyünde H.Ç.'nin kenevir bitkisini hasat ettiği belirlendi.

        Ekiplerce uyuşturucu arama köpeği "Delil" ile H.Ç.'nin evinde yapılan aramada, 20 kök kenevir bitkisi, 303 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu,1 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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