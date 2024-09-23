Gümüşhane'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Ekiplerce uyuşturucu arama köpeği "Delil" ile H.Ç.'nin evinde yapılan aramada, 20 kök kenevir bitkisi, 303 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu,1 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilçeye bağlı Susuz köyünde H.Ç.'nin kenevir bitkisini hasat ettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.