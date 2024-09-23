Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yapılan arama çalışmaları sırasında C.K'den şüphelendi.
Ekiplerce yapılan aramada C.K'nin üzerinde 3,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
C.K, gözaltına alındı.
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