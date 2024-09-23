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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:26
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yapılan arama çalışmaları sırasında C.K'den şüphelendi.

        Ekiplerce yapılan aramada C.K'nin üzerinde 3,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        C.K, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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