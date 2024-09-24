Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonda bir kişi yakalandı.
Giriş: 24.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:00
Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonda bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, içi tütünle dolduruluş 9 bin 280 makaron ele geçirildi.
Sürücü C.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri