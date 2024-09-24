Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Sürücü C.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.