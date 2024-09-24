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        Gümüşhane'de anıt ağaç yaklaşık 580 yıldır görkemiyle ayakta

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde "anıt ağaç" olarak tescilli ceviz ağacı, yıllara meydan okuyarak tüm görkemiyle ayakta kalmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:36
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        Gümüşhane'de anıt ağaç yaklaşık 580 yıldır görkemiyle ayakta
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde "anıt ağaç" olarak tescilli ceviz ağacı, yıllara meydan okuyarak tüm görkemiyle ayakta kalmayı başardı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, ilçenin Cebeli köyüne bağlı Çengelli Mahallesi'nde 580 yaşında olduğu tahmin edilen ceviz ağacı 2022'de koruma altına alındı.

        Ceviz ağacı, yaklaşık 20 metre yüksekliği ve heybetiyle köyün simgesi haline geldi. Her yıl ağacın yere dökülen meyveleri köy sakinlerince toplanıyor.

        Çengelli Mahallesi sakinlerinden 43 yaşındaki Alican Elmahti, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği ceviz ağacının etrafında şimdi çocuklarının oynadığını söyledi.

        Elmahti, ağacın zamanla iklim koşulları ve hasat nedeniyle tahrip olduğunu belirterek, ekiplerce 2022'de yapılan çalışmayla koruma altına alındığını kaydetti.

        Köyün merkezindeki ağacın dökülen meyvelerini topladıklarını anlatan Elmahti, "Ağacın üzerine çıkardık, otururduk. Bizim için merkez noktası konumundaydı. Ağaç bir tarih. Köyün geçmişi ve kökeni hakkında fikir veriyor." dedi.

        Elmahti, çocukların ağacın etrafında oynamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendi çocuklarımın da ağacın etrafında oynaması yaşlandığımı hissettiriyor. Çocuklarımın yaşındayken ağacın etrafında oynuyordum. Şimdi çocuklarım ağacın etrafında oynuyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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