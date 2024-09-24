Gümüşhane'de Satala Antik Kenti'nde okçuluk etkinliği gerçekleştirildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes için Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğince, Roma İmparatorluğu döneminde sınırı muhafaza etmek amacıyla askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'nde Geleneksel Türk okçuluğu etkinliği gerçekleştirildi.

Antrenör Yusuf Yıldırım, Avrupa Spor Haftası dolayısıyla gençlerle birlikte Satala Antik Kenti'ni ziyaret ederek etkinlik yaptıklarını söyledi.