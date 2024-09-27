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        Yeniden Refah Partili Aşıla, Gümüşhane'de partililerle buluştu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Gümüşhane il başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:27 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:48
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        Yeniden Refah Partili Aşıla, Gümüşhane'de partililerle buluştu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Gümüşhane il başkanlığını ziyaret etti.

        İl Başkanı Ziya Nas ve partililerle bir araya gelen Aşıla, yeni bir parti olduklarını belirterek, "Milli görüş olarak geçmişimiz 55 yıl. Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki aylarda 6'ncı yılımızı dolduruyoruz. Yeni bir parti olmamıza rağmen çok büyük bir gelişme gösterdik. En kısa zamanda bütün Türkiye'de teşkilatlarımızı kurduk. 81 il, 922 ilçede teşkilatlarımızı kurduk." dedi.

        Aşıla, teşkilat çalışmalarının devam ettiğini, Gümüşhane'nin de kendileri için önemli illerden biri olduğunu ifade etti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Aşıla, "Şu anda İsrail pervasızca hareket ediyor. Şimdi Lübnan'ı bombalıyor. Niye Lübnan? Çünkü arzımevut sınırları içerisinde Lübnan'ı da var, Suriye'si de var, Irak'ı da var. Bizim topraklarımızın bir bölümü var. İran var. Bu gerçekleşsin diye uğraşıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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