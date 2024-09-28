Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Harşit Çayı yatağında kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kediyi bulunduğu yerden alan ekipler, kafasındaki konserve kutuyu da çıkarttı.
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