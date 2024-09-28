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        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:22
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        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
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        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Harşit Çayı yatağında kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kediyi bulunduğu yerden alan ekipler, kafasındaki konserve kutuyu da çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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