Gümüşhane'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaylalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 ABY 165 plakalı kamyonet, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan Oktay Tozlu (36) ile Muhammer Öztürk (38), kaza yerinde hayatını kaybetti.
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