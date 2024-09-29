Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yaylalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 ABY 165 plakalı kamyonet, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette bulunan Oktay Tozlu (36) ile Muhammer Öztürk (38), kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        Kurşun ayakkabıya isabet etmişti! Alacak kavgasında 'ayakkabılı' uzlaşı
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Meclis 1 Ekim'de yoğun mesaisine başlıyor
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Yasak ilişki denilen cinayetin nedeni bambaşka çıktı! Katil, cezaevine girmek isterken yakalandı
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Helene Kasırgası'yla mücadele!
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Motosiklet kazalarında ürküten tablo
        Motosiklet kazalarında ürküten tablo
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
        Yeniden Refah Partili Aşıla, Gümüşhane'de partililerle buluştu
        Yeniden Refah Partili Aşıla, Gümüşhane'de partililerle buluştu
        Dünyada bilinen tek 'Lorica Squamata' zırhı Gümüşhane'ye getirildi
        Dünyada bilinen tek 'Lorica Squamata' zırhı Gümüşhane'ye getirildi
        Roma dönemi lejyoner zırhı Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenmeye başlandı
        Roma dönemi lejyoner zırhı Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenmeye başlandı
        Elektrik akımına kapılan beton mikseri operatörü öldü
        Elektrik akımına kapılan beton mikseri operatörü öldü
        Gümüşhane'de Satala Antik Kenti'nde okçuluk etkinliği gerçekleştirildi
        Gümüşhane'de Satala Antik Kenti'nde okçuluk etkinliği gerçekleştirildi