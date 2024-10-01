Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Torul-Şiran yolunun Arılı köyü mevkisinde Cengiz Demirci (40) idaresindeki 29 AH 813 kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile beraberindeki Dursun Balcı (30), Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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