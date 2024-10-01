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        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:10
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        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Torul-Şiran yolunun Arılı köyü mevkisinde Cengiz Demirci (40) idaresindeki 29 AH 813 kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile beraberindeki Dursun Balcı (30), Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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