Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

        Gümüşhane'de elektrik üretimi için kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de elektrik üretimi için kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı.

        Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde 2008 yılında kurulan barajın faaliyete girmesiyle 17'nci yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen Torul Köprüsü sular altında kaldı.

        Önceki yıllarda olduğu gibi barajda su seviyesinin düşmesiyle 14 metre yüksekliğindeki köprü ortaya çıktı.

        Köprübaşı Mahallesi sakinlerinden Turhan Orhan, AA muhabirine, tarihi köprünün Osmanlı dönemine ait bir eser olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

        Köprünün baraj suları yükselince sular altında kaldığını belirten Orhan, "Sular çekildiğinde tekrar gün yüzüne çıkıyor." dedi.

        Orhan, baraj suları yükseldiğinde köprünün yüksekliğini 3-4 metre aştığını kaydetti.

        Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Şenol Bostanoğlu ise Torul Köprüsü'nün tarihi bir köprü olduğunu ifade ederek, "Baraj dolduktan sonra köprümüz sular altında kalıyor. Baraj suyu çekilince köprü gün yüzüne çıkıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Kadın mahkumlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Durdurulan araçtan ruhsatsız silahlar ile sikkeler çıktı
        Durdurulan araçtan ruhsatsız silahlar ile sikkeler çıktı
        Gümüşhane'de AK Parti İstişare Toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de AK Parti İstişare Toplantısı yapıldı
        Yoldan çıkan kamyonet, 70 metreden yuvarlandı: 2 ölü
        Yoldan çıkan kamyonet, 70 metreden yuvarlandı: 2 ölü
        Gümüşhane'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
        Gümüşhane'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
        Gümüşhane'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı