Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Şenol Bostanoğlu ise Torul Köprüsü'nün tarihi bir köprü olduğunu ifade ederek, "Baraj dolduktan sonra köprümüz sular altında kalıyor. Baraj suyu çekilince köprü gün yüzüne çıkıyor." diye konuştu.

Önceki yıllarda olduğu gibi barajda su seviyesinin düşmesiyle 14 metre yüksekliğindeki köprü ortaya çıktı.

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