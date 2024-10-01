Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
Gümüşhane'de elektrik üretimi için kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı.
Gümüşhane'de elektrik üretimi için kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı.
Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde 2008 yılında kurulan barajın faaliyete girmesiyle 17'nci yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen Torul Köprüsü sular altında kaldı.
Önceki yıllarda olduğu gibi barajda su seviyesinin düşmesiyle 14 metre yüksekliğindeki köprü ortaya çıktı.
Köprübaşı Mahallesi sakinlerinden Turhan Orhan, AA muhabirine, tarihi köprünün Osmanlı dönemine ait bir eser olduğunun tahmin edildiğini söyledi.
Köprünün baraj suları yükselince sular altında kaldığını belirten Orhan, "Sular çekildiğinde tekrar gün yüzüne çıkıyor." dedi.
Orhan, baraj suları yükseldiğinde köprünün yüksekliğini 3-4 metre aştığını kaydetti.
Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan Şenol Bostanoğlu ise Torul Köprüsü'nün tarihi bir köprü olduğunu ifade ederek, "Baraj dolduktan sonra köprümüz sular altında kalıyor. Baraj suyu çekilince köprü gün yüzüne çıkıyor." diye konuştu.
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