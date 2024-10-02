Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde, Eren Gök (24) idaresindeki 29 AJ 399 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Ebru Altınkaya (24), Narin Salva (21) ve Arif Bulut (23) yaralandı.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.