Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de göçmen kaçaklığına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de göçmen kaçaklığına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) timleri ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, taksiyle göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları tespit edilen H.K,K.K, H.F. ve Y.F. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.F. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca kent merkezinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu N.M. yakalandı.

        Bu kişi, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanıp Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        "Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gümüşhane'ye destek
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gümüşhane'ye destek
        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi
        Gümüşhane'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi
        Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
        Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Durdurulan araçtan ruhsatsız silahlar ile sikkeler çıktı
        Durdurulan araçtan ruhsatsız silahlar ile sikkeler çıktı