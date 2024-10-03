Gümüşhane'de göçmen kaçaklığına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Bu kişi, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanıp Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.F. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) timleri ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, taksiyle göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.