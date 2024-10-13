Gümüşhane'de kaçak avlananlar kayıt altına alınıyor

Gümüşhane'de kaçak avlananlar, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce kamera ve fotokapanlarla tespit ediliyor.

DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane'nin dağlık kesimlerinde kaçak avlananlara yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kaçak avlananlar, kameralar ve belli noktalara yerleştirilen fotokapanlarla kilometrelerce öteden kayıt altına alınarak tespit ediliyor.

Uygulama sayesinde bir taraftan kaçak avlananlar suçlarını itiraf etmek zorunda kalırken, diğer yandan da Gümüşhane doğasında kaçak avcılık faaliyetleri azalıyor.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından "Kaçak avcılara geçit yok" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Kaçak avlananların kamera ile tespit edildiği görüntüleri paylaşan Çokçetin, " 'Ben dağda kaçak avlanıyorum ve @milliparklar ekibinin geldiğini fark edip silahı ve diğer unsurları sakladım. Benim av yaptığım nasıl ispat edilebilir?' diyen şahıslar için cevabımız bu videoda." ifadesini kullandı.