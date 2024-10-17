Gümüşhane'de kamyonetin arızalanan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza yerinde kamyoneti bırakarak kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Yaralılardan Emin Demir, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Osman Pekin (26), Rıfkı Can Bal (21), Hasan Soner Palancu (22) ve Emin Demir (26), Gümüşhane ve Torul'daki hastanelere kaldırıldı.

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