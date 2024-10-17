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        Gümüşhane'de kamyonetin arızalanan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kamyonetin arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:54
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        Gümüşhane'de kamyonetin arızalanan otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kamyonetin arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Torul Tüneli'nin girişinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 PT 142 plakalı otomobil arızalandı.

        Araçtan inen 4 kişinin iterek yol kenarına çekmeye çalıştığı otomobile, Mert Adnan K'nın kullandığı 29 AAJ 221 plakalı kamyonet çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Osman Pekin (26), Rıfkı Can Bal (21), Hasan Soner Palancu (22) ve Emin Demir (26), Gümüşhane ve Torul'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Emin Demir, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza yerinde kamyoneti bırakarak kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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