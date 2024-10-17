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        Gümüşhane'de ilk kez yapılan operasyonla 72 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ilk defa kalıcı kalp pili operasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:13
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        Gümüşhane'de ilk kez yapılan operasyonla 72 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı
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        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ilk defa kalıcı kalp pili operasyonu gerçekleştirildi.

        Şiran ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hayriye Şeker, kalp ritim bozukluğu nedeniyle baygınlık geçirmesi üzerine Kelkit Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şeker'e, kalıcı kalp pili takılmasına karar verildi. Kardiyoloji bölümünden Uzman Dr. İlkin Guliyev ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Şeker'e kalıcı kalp pili takıldı.

        Uzman Dr. İlkin Guliyev, AA muhabirine, Gümüşhane gibi küçük şehirlerde kalp pili operasyonu yapılmasının çok değerli olduğunu söyledi.

        Bu işlemin genellikle büyükşehirlerdeki hastanelerde yapıldığını belirten Guliyev, kalıcı kalp pili takılan hastanın belli aralıkla kontrol edilmesi gerektiğini, bu nedenle hastanın sık sık kontroller için hastaneye geleceğini ifade etti.

        Guliyev, yapılan işlemin riskli olduğunu kaydederek, "Şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. Başarıyla işlemimiz bitti." dedi.

        Hayriye Şeker ise sadece bayıldığını hatırladığını, gözünü Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde açtığını anlattı.

        Şeker, "Her şeyimle ilgilendiler. Allah yüz bin kere razı olsun. Şu an iyi hissediyorum. Yaralarımdan dolayı biraz ağrılarım var. Bu kadar da olur. Çok şükür halimize." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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