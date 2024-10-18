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        Gümüşhane'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Gümüşhane'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:32
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        Gümüşhane'de Muhtarlar Günü kutlandı
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        Gümüşhane'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla tören düzenlendi.

        Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait çelenkler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na sunuldu.

        Muhtarlar, buradaki törenin ardından Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

        Vali Baruş, en ücra noktaya yapılan hizmetlerin takipçiliği noktasında muhtarlara önemli görevler düşündüğünü söyledi.

        Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Baruş, "Gerek şehrimizin huzur ve güvenliğinin temini, gerekse vatandaşlarımızın devlet hizmetlerinden mahrum kalmaksızın yararlanabilmesi açısından sizlerin yardımlarına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada yapmış olduğunuz katkılar münasebetiyle hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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