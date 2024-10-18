Gümüşhane'de Muhtarlar Günü kutlandı

Gümüşhane'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ait çelenkler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Muhtarlar, buradaki törenin ardından Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş, en ücra noktaya yapılan hizmetlerin takipçiliği noktasında muhtarlara önemli görevler düşündüğünü söyledi.