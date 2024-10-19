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        Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar

        Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:23
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        Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar
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        Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

        Köprü, han, cami ve kilise gibi çok sayıda tarihi yapının bulunduğu mahalledeki ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızının büyüleyici tonlarına bürünerek adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

        Üçüncü derece kentsel ve doğal sit alanı olan Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret edenler, tarih ve doğanın iç içe geçtiği huzurlu bir atmosferde keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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